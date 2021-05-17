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    الحوثيون في صنعاء، اليمن مارس 2021

    مسيرة حاشدة في صنعاء تضامنا مع الشعب الفلسطيني

    © AP Photo / Hani Mohammed
    العالم العربي
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    خرجت مسيرة كبيرة في العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الاثنين، تضامناً مع الشعب الفلسطيني وفصائله في مواجهة التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة والمواجهات الجارية في بلدات فلسطينية أخرى، والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل 218 شخصا وجرح نحو 6504 آخرين معظمهم من النساء والأطفال.

    ورفع المشاركون في المسيرة التي دعت إليها جماعة "أنصار الله"، ونُظمت في ساحة باب اليمن وسط صنعاء، العلم الفلسطيني إلى جانب العلم اليمني، وشعارات منددة بـ "اعتداءات" إسرائيل على قطاع غزة واقتحامها المسجد الأقصى، وفقا لما نقله موقع قناة "المسيرة" اليمنية.

    وأحرق المتظاهرون العلمين الإسرائيلي والأمريكي، ورددوا هتافات مؤيدة لعملية "سيف القدس" العسكرية التي تنفذها الفصائل الفلسطينية ضد إسرائيل.

    وشهدت العاصمة صنعاء إجراءات أمنية مشددة تزامنا والأحداث الجارية، حيث أقامت القوات الأمنية التابعة لـ "أنصار الله" حواجز تفتيش في العديد من شوارع المدينة.

    وخلال المسيرة، قال القيادي في "أنصار الله" عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من الجماعة، محمد علي الحوثي، الناطق باسم الجماعة:

    "حاضرون للتحرك بأموالنا إلى جانب الشعب الفلسطيني، وكل التبرعات ستصل مباشرة إلى الفصائل الفلسطينية".
    وأضاف: "العدو الإسرائيلي اعتدى على المسجد الأقصى والقدس، والشعوب العربية والإسلامية واجبها الوقوف إلى جانب فصائل المقاومة الفلسطينية في تصديها لهذه الاعتداءات".
    واعتبر الحوثي أن "عمليات القصف وغيرها من الهجمات التي تنفذها الفصائل الفلسطينية ضد إسرائيل أسقطت صفقة القرن".
    وانتقد القيادي في "أنصار الله"، قرار السعودية التي تقود عمليات التحالف العربي في اليمن، تصنيف حركة "حماس" الفلسطينية "إرهابيةً"، بالقول: "السعودية صنفت حركة "حماس إرهابية" لأنها رفضت المشاريع الأمريكية والإسرائيلية".
    ومنذ الاثنين الماضي، تشن إسرائيل، غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، أسفر عن مقتل 218 شخصا وجرح نحو 6504 آخرين معظمهم من النساء والأطفال. كما صرحت السلطات الإسرائيلية بمقتل 10 أشخاص وعديد الإصابات، في قصف نفذته الفصائل الفلسطينية المسلحة في اتجاه إسرائيل.

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    الكلمات الدلالية:
    اليمن, فلسطين, مسيرة
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