مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

قتل شخصان وأصيب 10 آخرين، اليوم الاثنين، في قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة.

ووفقا لأنباء واردة من غزة، استهدف القصف مقر وزارة الأوقاف غربي القطاع، مما أدى إلى تدميره بشكل كامل.

هذا تجاوزت حصيلة ضحايا القتلى الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة المئتين، وما يزيد على 6504 جرحى.

إنسانيا، ذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في بيان أن "أكثر من 38 ألف شخص لجؤوا إلى 48 مدرسة تابعة للوكالة في قطاع غزة، جراء القصف المدفعي والغارات الجوية التي يشنها الجيش الإسرائيلي بشكل مكثف في مناطق متفرقة من القطاع".

وكانت شرارة الأحداث المتصاعدة هي الاشتباكات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية بسبب اقتحامات وإغلاقات للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، منذ بداية شهر رمضان الماضي.

وإلى جانب ذلك، جرت محاولات إسرائيلية لتهجير أسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، في خطوة ندد بها المجتمع الدولي، باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية.