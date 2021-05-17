الخارجية الأمريكية: الفلسطينيون والإسرائيليون يستحقون العيش بأمان وسلام

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ناقش خلال اتصال هاتفي مع نطيره الأردني أيمن الصفدي الوضع في فلسطين.

وقالت الخارجية إن الوزيرين أعربا عن قلقهما من العنف في غزة والضفة الغربية وإسرائيل، واتفقا على الحاجة الملحة للعمل على التهدئة المستدامة.

وأضاف بيان الخارجية الأمريكية أن "بلينكن أكد للصفدي أن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون العيش بأمان وسلام".

والخميس الماضي ناقش بلينكن الوضع في فلسطين مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وأكد وزير الخارجية أهمية الوصول للتهدئة ووقف العنف، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تبذل جهوداً مع كل الأطراف المعنية للوصول للتهدئة.

كما ندد بلينكن بالهجمات الصاروخية، مؤكدا على ضرورة خفض التوتر. وقالت وزارة الخارجية الامريكية "إن بلينكن ندد بالهجمات الصاروخية وأكد على ضرورة خفض التوتر".

كما أعرب بلينكن للرئيس عباس عن اعتقاده بأن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون تدابير متساوية من الحرية والأمن.

وأشار البيان إلى أن بلينكن بحث مع عباس العنف في القدس والضفة الغربية وغزة وقدم له التعازي في الضحايا.

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة منذ الأسبوع الأول من شهر رمضان.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاك بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وردت إسرائيل بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.