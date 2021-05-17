زاخاروفا: روسيا تعمل على تنظيم لقاء بين الفلسطينيين والإسرائيليين في موسكو

أعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن روسيا تعمل على تنظيم لقاء بين الفلسطينيين والإسرائيليين في موسكو، وتتواصل مع طرفي النزاع.

موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا عبر أثير "راديو روسيا": "نقوم بهذا العمل مع الطرفين ومع أعضاء "الرباعية". اقتراح تنظيم لقاء في موسكو لا يزال قائما".

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن من أجل بدء مفاوضات مباشرة، من الضروري وقف العنف من قبل جميع الأطراف، لافتا إلى أنه، فقط، من خلال وقف العنف، يمكن الاتفاق على إقامة دولة فلسطينية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة، تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل، ودول المنطقة الأخرى.

وأكد لافروف ، أن روسيا مستعدة، ومنذ عدة سنوات، بما في ذلك بناء على طلب الجانب الإسرائيلي، لتنظيم مفاوضات مباشرة بين قادة إسرائيل وفلسطين، على أراضيها.

وكانت شرارة الأحداث المتصاعدة اشتباكات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، بسبب اقتحامات وإغلاقات للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، منذ بداية شهر رمضان الماضي.

وإلى جانب ذلك، جرت محاولات إسرائيلية لتهجير أسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة؛ في خطوة ندد بها المجتمع الدولي، باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية.

وأمس الأحد، عرقلت واشنطن إصدار بيان من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار.