الحكومة الفلسطينية تسمح لموظفي القطاع العام المشاركة في إضراب عام غدا

قرر مجلس الوزراء الفلسطيني مشاركة موظفي القطاع العام في الإضراب الذي أعلنت عنه القوى الوطنية والإسلامية غدا الثلاثاء.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، جاء قرار مجلس الوزراء "تعبيرا عن الغضب من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية وخاصة مدينة القدس".

وأشارت الحكومة إلى أنه سيتم استثناء وزارة الصحة والهيئات المحلية والمؤسسات الخدماتية التي ستعمل بنظام حالة الطوارئ لمواصلة تقديم خدماتها للمواطنين، من المشاركة في الإضراب.

ودعت اللجنة المركزية لحركة فتح في بيان الشعب الفلسطيني إلى إعلان الثلاثاء "يوم غضب شعبي شامل، تتكثف به المواجهة الشعبية مع الاحتلال وقطعان مستوطنيه (...) على مختلف الساحات وفي كل نقاط الاحتكاك".

وقال نائب رئيس الحركة محمود العالول لإذاعة صوت فلسطين "نريد أن يكون غدا يوما مميزا لحركة فتح".

ودعت مجموعات شبابية عبر الانترنت الفلسطينيين إلى المشاركة في الإضراب والمسيرات التضامنية مع قطاع غزة وسكان حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.