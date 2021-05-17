قصف مدفعي للجيش الإسرائيلي على منطقة مزارع شبعا جنوبي لبنان

وقال موقع قناة "النهار" اللبناني إن منطقة مزارع شبعا جنوب لبنان تعرضت لقصف مدفعي من قبل الجيش الإسرائيلي.

قصف مدفعي للجيش الإسرائيلي على منطقة مزارع شبعا جنوب لبنان — Annahar (@Annahar) May 17, 2021

​ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم أن "6 صواريخ أطلقت للتو من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، سقطت جميعها داخل لبنان"، وأضاف أنه "ورداً على ذلك أطلقت قواتنا المدفعية النار باتجاه مصادر الإطلاق".

6 rockets were just fired from Lebanon toward northern Israel, all of which fell inside Lebanon.



In response, our artillery forces fired toward the sources of the launches. — Israel Defense Forces (@IDF) May 17, 2021

بدورها ​أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن الجيش الإسرائيلي أطلق هذه الليلة قنابل مضيئة فوق ميس الجبل، فيما أشارت مراسلة "سبوتنيك" في لبنان أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت قذائف بإتجاه مرتفعات بلدة كفرشوبا اللبنانية الحدودية.

وتشن إسرائيل غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، منذ الاثنين الماضي، ما أسفر عن مقتل 198 فلسطينيا حتى الآن في غزة، بينهم نساء وأطفال، فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

وفي ذات الوقت، تتعرض مدن وبلدات إسرائيلية لقصف بصواريخ فصائل فلسطينية، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص.