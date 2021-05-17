قوة الأمم المتحدة اليونيفيل تقول الوضع هادئ الآن في جنوب لبنان

قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، إنها تنسق مع القوات المسلحة اللبنانية لتعزيز السيطرة الأمنية بعدما رصدت إطلاق صواريخ من منطقة في جنوب لبنان.

وأضافت اليونيفيل على تويتر، أنها كثفت الدوريات "لمنع وقوع أي حوادث أخرى تعرض سلامة السكان المحليين وأمن جنوب لبنان للخطر".

وذكرت أن قائد المهمة لا يزال على اتصال بالأطراف المعنية لضمان الاستقرار في المنطقة وتهدئة التوتر، وفقا لرويترز.

وقالت إن الوضع هادئ الآن في المنطقة.

كان الجيش الإسرائيلي قال إن "ست قذائف أطلقت من لبنان تجاه إسرائيل اليوم الاثنين لكنها سقطت داخل الحدود اللبنانية".

وأضاف الجيش، أن "المدفعية ردت بإطلاق قذائف باتجاه مصدر إطلاق القذائف في لبنان".

وقال مصدر أمني لبناني إنه "أمكن سماع إطلاق القذائف بجنوب لبنان وإن جهودا جارية حاليا لتحديد الموقع. وأضاف أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت نحو 22 قذيفة على الأراضي اللبنانية".

ولم ترد بعد تقارير عن إصابات أو أضرار، ولا يشير القصف فيما يبدو إلى فتح جبهة جديدة في معركة إسرائيل مع غزة.

وتسبب القصف اللبناني في انطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية في إسرائيل قرب مستوطنة مسغاف عم على الحدود الشمالية الإسرائيلية مع لبنان.

وكانت هذه ثاني واقعة من نوعها خلال الأيام القليلة الماضية. وأطلقت ثلاثة صواريخ من لبنان باتجاه شمال إسرائيل يوم الخميس لكنها سقطت بالبحر المتوسط دون حدوث إصابات أو أضرار.

وخاضت إسرائيل حربا عام 2006 ضد جماعة حزب الله اللبنانية التي تملك صواريخ متقدمة في جنوب لبنان. وتشهد الحدود هدوءا منذ ذلك الحين.

وأطلقت فصائل فلسطينية صغيرة بلبنان النار بشكل متقطع على إسرائيل في الماضي.