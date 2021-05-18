متحدث باسم نتنياهو: "حماس" و"الجهاد" تريدان تحويل غزة إلى "سوريا واليمن"

قال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، إن حركتا "حماس" و"الجهاد" تريدان تحويل غزة إلى "سوريا واليمن".

وتابع جندلمان في تغريدة على حسابه الشخصي في موقع تويتر، أن حماس والجهاد تخدمان الحرس الثوري الإيراني، وتصران على أن "يشبه قطاع غزة سوريا واليمن" بدلا من الهدوء والاستقرار.

حماس والجهاد الإسلامي اللتان تخدمان الحرس الثوري الإيراني مصرتان على أن قطاع غزة سيشابه سوريا واليمن بدلا من أن ينعم بالهدوء والاستقرار.



كلما استقرت الأوضاع بغزة وتحسنت الأوضاع الاقتصادية فيها, تبادر حماس والجهاد إلى تفجير الوضع وشن الحرب ثم تطالبان العرب بتقديم مساعدات مالية. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) May 18, 2021

وأشار المتحدث باسم نتنياهو، إلى أنه كلما استقرت غزة وتحسنت أوضاعها، تفجر حماس والجهاد الوضع من جديد.

وأضاف في تغريدته أن حماس والجهاد تفجران الوضع ثم تطالبان العرب بتقديم مساعدات مالية.

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة في الأسبوع الأول من شهر رمضان الماضي، ما أدى إلى وقوع صدامات واشتباكات بين أهالي الحي والقوات الإسرائيلية.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بانتهاك المسجد الأقصى وحقوق المواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وتشن إسرائيل، غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، أسفر عن مقتل مئات الأشخاص وجرح الآلاف.