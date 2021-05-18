القبض على مسؤول أوكار "داعش" في العراق

اعتقل مسؤول في تنظيم داعش الإرهابي "المحظور في روسيا" في محافظة نينوى العراقية.

وحسب موقع السومرية نيوز العراقي، اعتقلت خلية الإعلام الأمني المسؤول عن أوكار داعش في جزيرة الحضر بنينوى.

وكانت وزارة الدفاع وتحديدا مديرية الاستخبارات العسكرية تلقت معلومات بشأن وجود هذا المسؤول الإرهابي في المنطقة الفاصلة بين نينوى وصلاح الدين.

وتم القبض على إرهابي داعش خلال عملية إنزال جوي أدت إلى محاصرته والقبض عليه.

ولا يزال العراق يحاول أن يقضي على فلول تنظيم داعش الإرهابي عبر البلاد، منذ أن أعلن القضاء بشكل كبير على التنظيم الإرهابي منذ أعوام.