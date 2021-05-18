تركي آل الشيخ يرد على تصريحات وزير الخارجية اللبناني: أفتخر أني راعي غنم

"غرد" رئيس هيئة الترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على تويتر تعليقا علي تصريحات وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة.

ونشر آل الشيخ تغريدة جاء فيها "اولاً افتخر اني بدوي وافتخر اني راعي غنم الي على فكره وظيفة اكثر من 25 رسول ومنها حبيبي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ...وافتخر اني من ارض الابطال والصحابه ... الي اقدر اقوله الله يعيين الشعب اللبناني الشقيق فمنهم اشخاص نحبهم وطيبون ومبدعون وشرفاء وكرام ...!".

اولاً افتخر اني بدوي وافتخر اني راعي غنم الي على فكره وظيفة اكثر من ٢٥ رسول ومنها حبيبي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ...وافتخر اني من ارض الابطال والصحابه ... الي اقدر اقوله الله يعيين الشعب اللبناني الشقيق فمنهم اشخاص نحبهم وطيبون ومبدعون وشرفاء وكرام ...!🤷🏻‍♂️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 18, 2021

هذا وأصدر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية​ اللبنانية بيانا جاء فيه "بعض ما جاء في حديث ​وزير الخارجية والمغتربين في ​حكومة​ تصريف الأعمال، شربل وهبة، لمحطة "الحرة" مساء أمس، أثار ردود فعل هدفت إلى الإساءة إلى العلاقات الأخوية القائمة بين ​لبنان​ و​دول الخليج​ الشقيقة وبدا ذلك واضحاً من خلال ما صدر من مواقف سياسية إضافة إلى الحملة الإعلامية المبرمجة التي رافقتها على رغم التوضيح الذي صدر عن الوزير المعني بأنه لم يسم دول الخليج في معرض كلامه".

وأكدت الرئاسة:"على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وفي مقدمها ​المملكة العربية السعودية​ الشقيقة وحرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة".

ولفتت إلى أن: "ما صدر عن وزير الخارجية والمغتربين ليل أمس يعبر عن رأيه الشخصي، ولا يعكس في أي حال من الأحوال موقف ​الدولة اللبنانية​ ورئيسها العماد ​ميشال عون​ الحريص على رفض ما يسيء إلى الدول الشقيقة والصديقة عموما، والمملكة العربية السعودية ودول الخليج خصوصاً".