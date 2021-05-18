الأردن: الداعية الإماراتي وسيم يوسف لا يزال أردنيا

بعد حديث الداعية وسيم يوسف عن تجنسه وأصله المصري في كلوب هاوس، نفت الأحوال المدنية الأردنية هذا الحديث.

وقالت الأحوال المدنية والجوازات في الأردن، على لسان مديرها، فهد العموش، إن وسيم يوسف لا زال يحمل الجنسية الأردنية.

وتابع العموش أنه لا يوجد ما يشير إلى تغيير وسيم يوسف لجنسيته، حسب صحيفة عمون الأردنية.

لكنه أوضح أن جواز سفر وسيم يوسف انتهى عام 2014 ولم يجدده حتى الآن.

ونفى وسيم يوسف كونه فلسطينيا، وقال إنه مصري الأصل، واسمه وسيم يوسف أحمد شحاده المصري.

وأثار يوسف وهو أردني من أصل فلسطيني، موجة غضب واسعة بعد تأييده الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، واتهام حركة حماس بإطلاق الصواريخ من مساكن ومنازل الناس، وأنها حولت غزة إلى "مقبرة للأبرياء".

ويحمل وسيم يوسف الجنسية الإماراتية منذ عام 2014 إلى جانب الجنسية الأردنية.