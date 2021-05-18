البرهان يأسف لما يحدث في غزة وينفي علاقة التطبيع مع إسرائيل بإقامة دولة فلسطين

قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، إنه لا توجد علاقة بين التطبيع مع إسرائيل وحق فلسطين في إقامة دولتها.

وأوضح البرهان، في مقابلة مع "فرانس 24" أن "التطبيع ليس له علاقة بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، بل له علاقة بالتصالح مع المجتمع الدولي، ومن ضمن هذا المجتمع إسرائيل".

وأضاف: "ما يحدث في غزة مؤسف في حق الأبرياء والمدنيين والعزل"، داعيًا إلى إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عبر حل الدولتين.

ووقع السودان في يناير/كانون الثاني 2021، على اتفاقية إبراهام، الداعية إلى التعاون بين البلدان العربية وإسرائيل، وبدأت أولى خطوت التقارب مع إسرائيل بلقاء جمع البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا شهر فبراير 2020.

وواصلت إسرائيل قصف غزة بضربات جوية يوم الاثنين، فيما ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق صواريخ. كما تعهد القادة الإسرائيليون، مرة أخرى، بمواصلة حملتهم.

بينما وعد الجناح العسكري لحركة حماس بإطلاق مزيد من الصواريخ في المقابل.

وقالت إسرائيل إن أكثر من 3000 صاروخ تم إطلاقها على مدنها خلال الأسبوع الماضي، ووصفت ذلك بأنه رقم غير مسبوق.

وقتل سبعة فلسطينيين على الأقل في قصف إسرائيلي على غزة مساء الاثنين.

وكانت الإدارة الأمريكية دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار، ولكنها قالت إن إسرائيل من حقها "الدفاع عن نفسها ضد حماس"، وقد صدق الكونغرس بالأغلبية على هذه الموقف.