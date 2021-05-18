في يوم واحد.. وصول أكثر من 5000 مهاجر إلى جيب سبتة الإسباني من المغرب.. فيديو

أعلنت السلطات الإسبانية وصول أكثر من 5000 مهاجر إلى جيب سبتة، الواقع شمال المغرب، خلال يوم أمس، ليشكلوا رقما قياسيا لعدد المهاجرين الوافدين في يوم واحد.

وأعلنت السلطات الإسبانية أنها أعادت، اليوم الثلاثاء، إلى المغرب 1500 من نحو ستة آلاف مهاجر دخلوا جيب سبتة الإسباني، بيتما دخل 86 مهاجرا جيب مليلية الإسباني الآخر قادمين أيضا من المغرب.

وقال وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلارسكا في مقابلة مع التلفزيون العام الإسباني: "إن قرابة ستة آلاف شخص دخلوا سبتة الاثنين، وأعدنا 1500 منهم حتى الآن، ونواصل إعادة آخرين".

وأشار الى أن هناك حوالي 1600 قاصر بين الستة آلاف، موضحا في الوقت نفسه أنه لا يزال من المبكر إعطاء رقم نهائي للمهاجرين الوافدين.

وفيما يتعلق بأماكن إقامتهم، قالت المحافظة إنه سيتم إيواؤهم في مستودعات على شاطئ "إل تراخال"، مشيرة إلى أن السلطات ستقيّم الوضع في المكان.

وفي محاولة للسيطرة على الأزمة، أعلنت وزارة الداخلية الاسبانية في بيان مساء الاثنين، "التعزيز الفوري لطاقم الحرس المدني والشرطة الوطنية في المنطقة" بـ200 عنصر إضافي.

كما أشارت إلى أن "السلطات الإسبانية والمغربية أبرمتا مؤخرا اتفاقا يتعلق بعودة المواطنين المغاربة القادمين سباحة إلى سبتة".