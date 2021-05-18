حقيقة ظهور سلالة مصرية لفيروس كورونا... فيديو

كشف مسؤول مصري، اليوم الثلاثاء 18 مايو/أيار، حقيقة ظهور سلالة مصرية لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأوضح محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية المصري للشؤون الصحية في تصريحات متلفزة، أن تلك شائعة لا صحة لها على الإطلاق.

وقال المسؤول المصري: "من يدعي وجود سلالة مصرية، عليه أن يظهر البراهين على ذلك، ففيروس كورونا جائحة عالمية شديدة المراس، ولا يوجد أي سبب لإخفاء أي معلومات عن العالم كله".

وتابع: "الدولة المصرية تتخذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ودعم القطاع الطبي، ومصر مازالت في الموجة الثالثة للفيروس مع استمرار أعداد المصابين في التزايد".

يذكر أن وزيرة الصحة المصرية أعلنت قبل أيام، عن اتخاذ إجراءات احترازية إضافية لمواجهة فيروس كورونا، منها الحجر الصحي في جميع منافذ دخول البلاد، بالتزامن مع ظهور تحورات جديدة للفيروس في عدد من دول العالم.

وتتضمن الإجراءات الجديدة، إجراء فحص الحمض النووي السريع (ID NOW)، لجميع الوافدين إلى البلاد سواء للمصريين أو غير المصريين من الدول التي ظهر بها تحورات للفيروس، بالإضافة إلى فحصهم ظاهريًا وتوقيع الكشف الطبي عليهم.

وكانت سلطات الحجر الصحي، في مطار القاهرة الدولي، قد بدأت تفعيل استخدام جهاز للكشف عن فيروس كورونا المستجد، خلال أقل من خمس دقائق.