"أنصار الله" تتهم التحالف العربي بقتل شخص وجرح اثنين بغارة على صعدة

اتهمت جماعة "أنصار الله" اليمنية، التحالف العربي، الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بشتن قصف جوي أوقع قتيلا وجرح اثنين من المدنيين، في محافظة صعدة شمال غربي اليمن.

القاهرة – سبوتنيك . وأفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، اليوم الثلاثاء، بأن "التحالف العربي نفذ غارات جوية على منطقة مران التابعة لمديرية حيدان جنوب غربي صعدة"، مضيفا أن الغارات الجوية أسفرت عن سقوط قتيل وإصابة اثنين آخرين.

وتقود السعودية، منذ الـ 26 ارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

وأودى الصراع المستمر منذ أكثر من 6 أعوام في اليمن وأسباب أخرى ذات صلة، بحياة 233 ألف شخص، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.