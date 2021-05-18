السيسي يعلن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة

يأتي القرار المصري في ظل الهجمات الإسرائيلية على القطاع التي خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى وأضرت بالبنية التحتية.

وجاء في بيان الرئاسة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار".

واليوم أعلن مدير المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف، أن خسائر القصف الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من أسبوع على قطاع غزة بلغت 244 مليون دولار، مشيرا إلى أن الغارات الإسرائيلية دمرت 73 مقرا حكوميا، واستهدفت شبكات المياه والصرف الصحي.