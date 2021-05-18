لماذا أشاد الوليد بن طلال بالفتاة التي أعطته حقنة اللقاح؟... فيديو

تلقى الأمير السعودي الوليد بن طلال الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

ونشر الملياردير السعودي مقطع فيديو على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، يُظهر، تلقيه للجرعة الثانية من اللقاح.

وفي الفيديو سأل الأمير السعودي الفتاة التي أعطته جرعة اللقاح عن مؤهلها الدراسي وعن جنسيتها، مشيدا بأداء الفتاة التي تبين أنها سعودية حاصلة على بكالوريوس.

واعتبر أن السعوديات العاملات في المجال الطبي أفضل من الكثير من الأجنبيات، مؤكدا أنه لم يشعر بأي ألم أثناء تلقيه حقنة اللقاح.

الحمدالله اليوم اتممت الجرعة الثانية من لقاح #كوفيد_19، افتخر بمستوى الطاقم الطبي السعودي في @SaudiMOH تحت راية قيادتنا الرشيدة 🇸🇦🇸🇦🇸🇦. pic.twitter.com/bepzLrdGrq — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) May 18, 2021

​ وعلق الأمير السعودي على الفيديو بقوله: "الحمدلله اليوم أتممت الجرعة الثانية من لقاح كوفيد 19، افتخر بمستوى الطاقم الطبي السعودي تحت راية قيادتنا الرشيدة".

وأشار رجل الأعمال السعودي البارز في تغريدة أخرى إلى تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح بتاريخ 20 أبريل/ نيسان الماضي.