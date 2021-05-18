نائب رئيس مجلس النواب اللبناني: كلام وزير الخارجية خطأ جسيم  

قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إيلي الفرزلي، لوكالة "سبوتنيك"، إن وزير خارجية تصريف الأعمال شربل وهبة ارتكب خطأ جسيما، في مقابلته أمس على قناة "الحرة".

وأشار الفرزلي إلى أنه: "لا يجوز وصف البداوة بهذا الشكل، وبهذه الطريقة السلبية، وكلنا بدو في بداية الأمر، ولكن البداوة لها قيمها وتاريخها ولها صفاتها الحسنة".

ورأى الفرزلي أن: "كلام وزير الخارجية خطأ كبير وقد اعتذر عن القيام بهذا الخطأ، وأعتقد أن الرياض صدرها رحب وكبير وهي تفهم جيداً أن هذا الخطأ لا يمكن أن يتعلق عليه علاقة مع دولة بشعبها لها تاريخ طويل في مسألة العلاقات الأخوية".

وشدد على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة، لتتولى أمر صيانة وصناعة العلاقات الجديدة القديمة.

وتعليقاً على الرسالة التي وجهها الرئيس اللبناني إلى مجلس النواب قال الفرزلي: "كان يجب أن تكون الرسالة التي أرسلت إلى المجلس النيابي باباً لإيجاد حل للأزمة، وليس إلى مزيد من التعقيدات على الساحة اللبنانية".