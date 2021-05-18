اجتماع ثلاثي لوزراء دفاع مصر وقبرص واليونان

أعلن الجيش المصري، اليوم الثلاثاء، عن إجراء محادثات ثلاثية على مستوى وزراء الدفاع لكل من مصر وقبرص واليونان.

ووفقا لبيان الجيش المصري، غادر القاهرة، اليوم، وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى متوجهاً إلى جمهورية قبرص، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة إجراء محادثات ثلاثية على مستوى وزراء الدفاع لكل من مصر وقبرص واليونان، لدعم علاقات التعاون العسكري.

وكذلك مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين مصر وقبرص واليونان في العديد من المجالات.