الكويت... تغريم لاعب دولي سابق بجرم المتاجرة بالإقامات

غرمت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الثلاثاء، اللاعب الدولي السابق حمد بو حمد ثلاثة آلاف دينار (10 آلاف دولار)، بجرم المتاجرة بالإقامات.

ووفقا لحساب "أمن ومحاكم" المحلي، فقد تم إلغاء عقوبة السجن الصادرة سابقا بحق اللاعب بعقوبة الغرامة، فيما برأته المحكمة من تهمة الاتجار بالأشخاص.

تغريم لاعب دولي سابق تاجَر بالإقامات بدلاً من السجن 3 سنوات pic.twitter.com/vQ3uxtf2Tm — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) May 18, 2021

وكانت محكمة الجنايات قد قضت في شباط/ فبراير الماضي بسجن اللاعب ثلاثة أعوام بتهمة المتاجرة بالإقامات، بينما برأته و9 متهمين آخرين، مواطنين ووافدين، من الاتجار بالأشخاص وغسل الأموال والتزوير في محررات بنكية، والاستيلاء على أموال العمال بمشروع وهمي.

محكمة الاستئناف اليوم ألغت حكم الحبس ٣ سنوات الصادر ضد لاعب المنتخب الوطني ونادي القادسية السابق حمد بوحمد وتغرمه بمبلغ بسبب تهمة الاتجار بالبشر. pic.twitter.com/cWo2PE2aQu — عبدالعزيز اليحيى (@azizalyahya_) May 18, 2021

وتُعد قضية "تجارة الإقامات" من القضايا الشائكة منذ أعوام، يتم طرحها بشكل دائم، وسط مطالبات بمحاسبة أصحاب الشركات، الذين يجلبون عمالة كبيرة فائضة عن الحاجة ثم يتركونهم للعمل بشكل حر، وهي ما تسمى بـ"العمالة السائبة".