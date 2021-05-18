سوريا وأبخازيا توقعان اتفاقيتي تعاون في مجالي الاقتصاد والسياحة

استضافت دمشق اجتماعات الدورة الأولى للجنة الأبخازية السورية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي، وفي إطارها وقعت سوريا وأبخازيا اتفاقيتي تعاون في مجالي الاقتصاد والسياحة.

سوخوم - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للرئيس الأبخازي اليوم الثلاثاء: "عقب ختام أعمال اللجنة، تم توقيع اتفاقيات تعاون بين وزارتي الاقتصاد والسياحة في البلدين".

ووصل رئيس جمهورية أبخازيا أصلان بجانيا، مساء يوم الأحد الماضي، إلى دمشق في زيارة رسمية لعدة أيام على رأس وفد اقتصادي كبير.

وكانت جمهورية أبخازيا افتتحت في أوائل تشرين الأول/أكتوبر الماضي سفارتها في دمشق.

واعترفت سوريا باستقلال أبخازيا وجمهورية أوسيتيا الجنوبية في أيار/مايو 2018 .

وتشدد دمشق على أهمية تعزيز التعاون بين سوريا وأبخازيا في المجالات الاقتصادية والتجارية، بما يساعد البلدين على التصدي للتحديات في ظل الحصار الاقتصادي الجائر.

ويوم أمس، بحث الرئيس السوري بشار الأسد، مع نظيره الأبخازي أصلان بزانيا، مجالات التعاون الثنائي وآفاق تطويره، والعمل المشترك.