السعودية تحبط عملية تهريب 2.7 مليون قرص مخدر في ميناء جدة

وقالت الهيئة إنها أحبطت عملية محاولة تهريب نحو مليونين و700 ألف قرص إمفيتامين المخدر مخبأة داخل سقف مقطورة شاحنة.
#مكافحة_المخدرات تحبط محاولة تهريب (2,700,000) قرص إمفيتامين مخدر، مخفية داخل سقف مقطورة شاحنة، بالتنسيق مع @zatca_sa .#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/Kjymctpqe0— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) May 18, 2021
وأعلنت الهيئة عن القبض على المتورطين في عملية التهريب هذه، وهم ثلاثة متهمين؛ مقيمان من الجنسيتين السودانية والسورية وآخر نازح.
وقالت إنه "تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة".
هذا وأعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية على موقعها، قبل يومين، عن ضبط نحو مليونين و312 ألف حبة من الكبتاغون مخبأة داخل شاحنة براد قادمة عبر منفذ ميناء جدة.
يذكر أنه في 21 نيسان/ أبريل الماضي، تمكنت الجمارك السعودية أيضا من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة، بلغت أكثر 5.3 مليون حبة مخدرة، مخفية داخل شحنة فواكه قادمة من لبنان.
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