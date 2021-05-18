"سرايا القدس" تعلن استهداف أسدود وعسقلان وغلاف غزة برشقات صاروخية

ونقل موقع "سرايا القدس" الرسمي بيانا جاء فيه: "إن سرايا القدس تدك مدينتي أسدود وعسقلان برشقات صاروخية".

وأضاف البيان: "سرايا القدس توجه رشقة صاروخية كبيرة باتجاه نتيفوت وغلاف غزة".

يوم أمس، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف قائد بسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، إثر غارات لطائرات حربية إسرائيلية استهدفت سيارة غرب قطاع غزة.

واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مناطق بالضفة الغربية والقدس، وذلك في ظل خروج مظاهرات احتجاجية ضد الممارسات والهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة والمناطق الأخرى.

وتشن إسرائيل غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، منذ الاثنين الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من مئتي فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

وفي ذات الوقت، تتعرض مدن وبلدات إسرائيلية لقصف بصواريخ فصائل فلسطينية.

وتوالت الدعوات العربية والدولية لاحتواء التصعيد القائم حول قطاع غزة والقدس الشرقية، مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية؛ وأجرت روسيا اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية وحركة "حماس" في غزة، في مسعى للوصول إلى التهدئة ومنع تفاقم الأزمة.

وكانت شرارة الأحداث المتصاعدة اشتباكات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، بسبب اقتحامات وإغلاقات للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، منذ بداية شهر رمضان الماضي.