بوغدانوف يبحث مع السفير السوري تطورات الوضع والتحضير للانتخابات الرئاسية

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، مع السفير السوري في موسكو، رياض حداد، تطورات الوضع في سوريا والتحضير للانتخابات الرئاسية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "جرى خلال اللقاء تبادل معمق لوجهات النظر حول تطور الوضع في سوريا، وقد تم إيلاء اهتمام خاص لعملية التحضير للانتخابات الرئاسية في ذلك البلد المخطط لها يوم 26 أيار/مايو من العام الجاري، وحضور المراقبين الروس وغيرهم من المراقبين الدوليين المدعوين".

وأضاف البيان: "جدد الجانب الروسي دعمه الثابت لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها وسلامة أراضيها، واستعداده لمواصلة المساعدات المتعددة الأوجه للشعب السوري".

وحدد مجلس الشعب السوري، يوم 20 أيار/مايو الجاري، موعدا للانتخابات الرئاسية للسوريين المقيمين خارج البلاد، في حين ستجري الانتخابات داخل البلاد في 26 أيار/مايو الجاري.

وينافس الأسد في الانتخابات الرئاسية، كلا من الوزير السابق عبد الله سلوم عبد الله، والمعارض محمود أحمد مرعي.

ويتولى الفائز بالانتخابات المقبلة رئاسة البلاد لمدة 7 سنوات، وذلك حسب الدستور السوري وقانون الانتخابات لعام 2014.