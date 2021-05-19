وزير الداخلية اللبناني يزور السفير السعودي في منزله تضامنا مع المملكة

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي قام بزيارة السفير السعودي في بيروت، وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى به وزير الخارجية شربل وهبة والتي تسببت في غضب عارم في دول الخليج وخصوصا في المملكة العربية السعودية.

وبحسب موقع "MTV" اللبناني، فإن زيارة فهمي إلى منزل السفير السعودي وليد البخاري، تأتي تضامنا مع المملكة العربية السعودية.

وقال فهمي بعد لقائه البخاري، إنه قام بالزيارة بصفة شخصية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لم يترك منصبه الحكومي.

وفي السياق، أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية شربل وهبة طلب من الرئيس ميشال عون إعفاءه من مهام منصبه ، وذلك على خلفية تصريحاته التي تسببت في توتر العلاقات مع دول خليجية.

يذكر أن وزير الخارجية اللبناني كان قد صرح خلال لقاء تلفزيوني، الاثنين، بأن دول مجلس التعاون الخليجي لعبت دورا في انتشار تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول].

كما أشار وهبة في انفعال خلال لقاء تلفزيوني على شاشة "الحرة" الأمريكية، على محلل سعودي، ووصفه بعبارة "واحد من أهل البدو"، بجانب تلميحه إلى مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول بواسطة مسؤولين سعوديين.

وأصدرت وزارة الخارجية اللبنانية اعتذارا على لسان وهبة، حيث أكد أن "بعض العبارات غير المناسبة التي صدرت عني في معرض الانفعال رفضا للإساءات غير المقبولة الموجهة إلى فخامة رئيس الجمهورية، هي من النوع الذي لا أتردد في الاعتذار عنه".

وأصدرت رئاسة الجمهورية اللبنانية من جانبها بيانا مقتضبا أكدت فيه أن ما صدر عن وزير الخارجية والمغتربين، من مواقف "يعبر عن رأيه الشخصي ولا يعكس موقف الدولة والرئيس [ميشال] عون".

وانتقد رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري تصريحات وهبة، حيث أوضح في سلسلة تغريدات أن تلك التصريحات تخرب العلاقات اللبنانية العربية.