معاون الوزير السوري يستنكر منع ألمانيا وتركيا تنظيم اقتراع للسوريين الموجودين هناك

أكد معاون وزير الخارجية السوري، أيمن سوسان، اليوم الأربعاء، أن المواقف العدائية لبعض الدول تحول دون تنظيم مراكز اقتراع للسوريين لتأمين مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية والمرتقب التصويت فيها غدا.

دمشق - سبوتنيك. وأكد سوسان لوكالة "سبوتنيك" أن اقتراع السوريين في الخارج للانتخابات الرئاسية سيجري في كل سفارات سوريا "باستثناء سفارتنا في ألمانيا وقنصليتنا العامة في إسطنبول نتيجة قرار السلطات في هذين البلدين بعدم إجراء الانتخابات فيهما".

وعلل سوسان موقف السلطات في ألمانيا وتركيا، بالخلفية السياسية، موضحاً: "القرار يأتي في سياق المواقف العدائية لهاتين الدولتين إزاء سوريا من تحالف مع الإرهاب وسفك دماء السوريين وتدمير منجزاتهم وحرمانهم من الغذاء والدواء بفعل الإجراءات القسرية أحادية الجانب غير المشروعة".

وأضاف: "ليس غريبا أن هذه الدول تتخذ مثل هذا القرار بحرمان السوريين من حقهم الدستوري وهو تعبير عن حالة اليأس والأحقاد نتيجة هزيمة مشروعهم في سوريا".

وتابع المسؤول السوري: "هذا الاستحقاق يكتسب أهمية كبرى بفعل الظروف والتحديات التي تواجه سوريا"، لافتا أن "المشاركة في الانتخابات هو تأكيد على تمسك السوريين باستقلال قرارهم الوطني ورفضهم أي شكل من أشكال التدخل في شؤونهم الداخلية، وأن الشرعية في سوريا يمنحها الشعب السوري وحده ولا أحد غيره".

وتجري الانتخابات الرئاسية السورية خارج البلاد، غدا الخميس؛ في حين تفتح صناديق الاقتراع داخل البلاد في 26 أيار/مايو الجاري.

وينافس الأسد في الانتخابات الرئاسية، كل من الوزير السابق عبد الله سلوم عبد الله، والمعارض محمود أحمد مرعي.

ويتولى الفائز بالانتخابات المقبلة، رئاسة البلاد لمدة 7 سنوات؛ وذلك حسب الدستور السوري، وقانون الانتخابات لعام 2014.