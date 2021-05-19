الجزائر: رفضنا الاستدانة من صندوق النقد الدولي لحماية سيادتنا

أكد رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، أن بلاده رفضت الاستدانة من صندوق النقد الدولي من أجل حماية سيادتها.

وقال جراد في تصريح خلال إشرافه على مراسم إحياء الذكرى 65 لليوم الوطني للطالب: "الرهان الآن هو حماية سيادتنا وقرارنا لأن بعض الدول انهارت تماما وهذا أمر غير مقبول في بلادنا".

وتابع: "الطلبة هم القطار الذي يقود الدولة ومكانة الجامعة جوهرية من خلال المساهمة في بناء الوطن".

وفي هذا الصدد، قال جراد إنه يجب رفع مستوى الجامعات الجزائرية من خلال ربط علاقات مع نظيراتها العالمية ذات المستوى العالي.

وبالمناسبة قام الوزير الأول بزيارة معرض المشاريع الابتكارية حول الرقمنة وتطبيقاتها والإشراف على تسمية بعض المرافق العلمية والرياضية في الجامعة.

وحضر مراسم هذه الاحتفالية علاوة على ممثلين عن الأسرة الجامعية، أعضاء من الطاقم الحكومي على رأسهم وزير التعليم العالي عبد الباقي بن زيان.