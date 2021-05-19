إجراءات جديدة تطبق على الأجانب القادمين إلى السعودية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، اليوم الأربعاء، عن تطبيق إجراءات جديدة على الأجانب القادمين إلى المملكة.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن السعودية أطلقت بوابة إلكترونية لشركات الطيران العاملة في المملكة لتسجيل بيانات التطعيم الخاصة بجميع الأجانب المسافرين إليها.

الهيئة العامة لـ #الطيران_المدني تصدر تعميمًا للناقلات الجوية بشأن تسجيل بيانات المسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة قبل وصولهم عبر البوابة الإلكترونية:https://t.co/tb833aQlVI pic.twitter.com/yoMNQKh4Ph — هيئة الطيران المدني (@ksagaca) May 19, 2021

وأضافت أن البوابة ستسهل الإجراءات عند الوصول إلى المملكة وستربط بيانات الزوار بالتطبيق السعودي (توكلنا) على الهاتف المحمول الذي يتتبع إصابات كورونا.

يذكر أنه اعتبارا من يوم غد 20 مايو/أيار الجاري، لن يُطلب من الأجانب القادمين من بلدان مؤهلة حصلوا على كل جرعات التطعيم ضد كوفيد-19، أو تعافوا منه مؤخرا، قضاء فترة حجر صحي في الفنادق الحكومية المحددة.

وكانت السعودية، قد أصدرت أمس الثلاثاء، قرارا جديدا بعدم السماح لأي شخص لم يحصل على لقاح "كوفيد-19" بالدخول إلى المنشآت الحكومية والخاصة واستخدام وسائل النقل العامة وحضور الأنشطة والمناسبات وذلك اعتبارا من 1 أغسطس/آب المقبل.

وأكدت أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.