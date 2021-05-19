المكتب الإعلامي الحكومي: غزة تعرضت لأكثر من 1810 غارات

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، حصيلة الأضرار والخسائر التي تكبدها القطاع نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر لليوم العاشر على التوالي.

غزة - سبوتنيك. وقال رئيس المكتب سلامة معروف في مؤتمر صحافي اليوم، إن "طائرات الاحتلال والمدفعية والبوارج الحربية شنت أكثر من 1810 غارات على القطاع منذ بداية العدوان، حيث تركز القصف على البيوت والمباني السكنية والمقار الحكومية والبنى التحتية من طرق وشبكات كهرباء ومياه وصرف صحي".

وأضاف معروف، أن إجمالي الغارات في الليلة الماضية فقط، بلغ 194 غارة، نفذتها الطائرات والبوارج الحربية وكذلك المدفعية المتمركزة على حدود القطاع.

وتابع أن "العدوان خلّف خسائر مادية كبيرة، وأضرار لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين والمزارع بلغت في تقديراتها الأولية ما يقارب 320 مليون دولار، منها حوالي 250 مليون دولار الخسائر المباشرة، وكذلك خسائر غير المباشرة قدرت بقرابة 75 مليون دولار".

وبين أن أكثر من 1330 وحدة سكنية تضررت بشكل كلي أو تعرضت للهدم، فبما تعرضت أكثر من 12800 وحدة سكنية لأضرار بين متوسطة وجزئي جراء القصف المتواصل.

وتابع المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة "كما بلغ عدد الأبراج السكنية والمنازل التي تم هدمها بشكل كلي عدد 184 فيما تعرض للهدم الكلي أيضا، 33 مقرا إعلاميا، فضلا عن أضرار في مئات المؤسسات والجمعيات والمكاتب".

وأضاف "قصف 74 مقرا حكوميا ومنشأة عامة تنوعت بين مقرات شرطية وأمنية ومرافق خدماتية، وكذلك تضررت 66 مدرسة ومرافق صحية وعيادات رعاية أولية بشكل بليغ وجزئي جراء القصف الشديد في محيطها".

وأكد معروف أن القصف طال أيضا مزارع حيوانية وأراض زراعية وآبار وشبكات ري، وكذلك قصفت شوارع وبنى تحتية ممثلة في شبكات مياه وصرف صحي، وفي قطاع الطاقة جرى قصف شبكات ومحولات وخطوط الكهرباء، وشبكات اتصالات وإنترنت ومحولات ومعدات، كما عشرات المركبات بشكل كامل وجزئي.

وأشار إلى نزوح أكثر من 100 ألف فلسطيني من أماكن سكنهم بسبب القصف المتواصل منذ عشرة أيام، لجأ منهم ما يقارب 44 ألفا إلى مراكز الإيواء، فيما لجأ العدد الباقي إلى أماكن أخرى.