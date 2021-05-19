اللجنة القضائية العليا: الانتخابات السورية تجرى في ظل إجراءات صحية استثنائية

أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا، سامر زمريق، أن الأطراف المنظمة لسير العملية الانتخابية اتخذت، بالتعاون مع وزارة الصحة، الإجراءات الكافية لتأمين التباعد بين المقترعين، في ظل استمرار جائحة كورونا.

دمشق - سبوتنيك. وأفاد زمريق، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، بأن عملية الاقتراع على منصب رئيس الجمهورية، ستنطلق في 26 أيار/مايو الجاري، من السابعة صباحا، وحتى السابعة مساء بالتوقيت المحلي، مع إمكانية تمديدها لمدة 5 ساعات إضافية.

وقال: "تبدأ العملية الانتخابية من الساعة السابعة من صباح 26 مايو/ أيار الجاري، وحتى السابعة من مسائه، ومن الممكن التمديد لخمس ساعات إضافية في حال طلبت أي محافظة ذلك. أما يوم الصمت الانتخابي فيكون الثلاثاء 25 مايو؛ حيث تتوقف الحملة الانتخابية ووسائل الدعاية الانتخابية للمرشحين الثلاثة".

وأضاف: "يوم الانتخاب ستكون اللجان موجودة داخل مراكز الاقتراع، منذ السادسة والنصف صباحا؛ وتبدأ العملية بفتح الصناديق أمام المرشحين أو وكلائهم ووسائل الإعلام، للتأكد من خلوها".

وتجري الانتخابات الرئاسية في سوريا يومي 20 أيار/مايو للمواطنين في خارج البلاد، و26 أيار/مايو داخل البلاد، والتي يتنافس عليها ثلاثة مرشحين، بينهم الرئيس بشار الأسد، وتعد الثانية منذ اندلاع الأزمة في البلاد، في 2011.

ويتم فرز الأصوات، بحسب اللجنة القضائية، تباعا من المراكز، وموافاة المحكمة الدستورية بإحصاء النتائج؛ ويتم إعلان الفائز برئاسة الجمهورية من قبل رئيس مجلس الشعب.

وقال زمريق في هذا الصدد: "الفائز واحد والمرشحون الآخرون يحق لهم الطعن بالنتائج، خلال 3 أيام، أمام المحكمة الدستورية، التي تبت خلال 7 أيام بطلبات الطعن، في حال تم تقديمها".