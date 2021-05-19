البرلمان العربي يدعو لتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات الإسرائيلية

قال رئيس البرلمان العربي عادل عبد الرحمن العسومي، إن مدينة القدس شهدت في الفترة الماضية تطورات بالغة الخطورة، تمثلت في تصاعد وتيرة الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها القوات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي في الجلسة الطارئة للبرلمان العربي حول الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين، والتي عقدت اليوم الأربعاء، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبمشاركة الرئيس محمود عباس أبو مازن رئيس دولة فلسطين، وحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وأكد العسومي المواقف الراسخة للبرلمان العربي تجاه القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها الدعم التام لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة، وعلى رأسها حق تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وحق العودة وحل قضية اللاجئين، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من المعتقلات والسجون الإسرائيلية.

ودعا العسومي الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق مشتركة، حكومية وبرلمانية، للتحقيق في الانتهاكات الصارخة للسلطات الإسرائيلية في مدينة القدس وقطاع غزة وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما دعا إلى عقد دورة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لبحث هذه الانتهاكات التي تعصِف بأبسط مبادئ وقواعد حقوق الإنسان، المتعارف عليها عالمياً والمنصوص عليها في جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وطالب بإطلاق حملة تضامن شعبية ورسمية واسعة مع الشعب الفلسطيني، ومساعدته بكل الاحتياجات الإغاثية والصحية اللازمة، فضلاً عن المساهمة في إعادة إعمار ما دمرته القوات الإسرائيلية.