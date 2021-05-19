الصحة الفلسطينية: 241 قتيلا و7802 مصابا إثر القصف الإسرائيلي

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن إجمالي ضحايا العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية خلال الأيام العشرة الماضية بلغ 241 قتيلا و 7802 مصابا بجروح مختلفة.

وعلى صعيد متصل، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن القوات الإسرائيلية نفذت 1810 غارات على القطاع وبلغت الخسائر المادية جراء هذا القصف 250 مليون دولار.

وتشن إسرائيل، منذ الاثنين قبل الماضي، غارات مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، أسفر عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

من جانبها، تطلق الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، قذائف صاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية؛ ما تسبب بمقتل أكثر من 10 أشخاص والعديد من الإصابات.