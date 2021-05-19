شنقريحة: نحذر المغامرين من محاولة المساس بالوحدة الوطنية

وقال الفريق شنقريحة، اليوم الأربعاء، خلال زيارته للناحية العسكرية الثانية بوهران "أغتنم هذه المناسبة لتحذير المغامرين، بكل أطيافهم وخلفياتهم الأيديولوجية، من محاولة المساس بالوحدة الوطنية ونقول إننا في الجيش الوطني الشعبي سنتصدى بحزم وقوة لكل من ينوي العبث بمقومات الأمة، وسنعمل دون هوادة على فضح مخططاتهم الدنيئة أمام الرأي العام الوطني".

#شنقريحة: نحذر المغامرين من محاولة المساس بوحدتنا الترابيةhttps://t.co/0IkIt525Aj — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) May 19, 2021

وأضاف رئيس أركان الجيش "لأننا نؤمن إيمانا قاطعا أن الوحدة الوطنية، هي النبراس الذي ينير دربنا، ويقوي عزائمنا كلما اشتدت الأزمات والمحن، ولأنها كذلك الضمانة الأكيدة لبناء جزائر جديدة قوية وموحدة ومتطورة ووفية لقيم أسلافنا الميامين ومثلهم العليا، وبالتالي فرض وجودنا والبقاء في عالم يموج بالتحديات، ولا يرحم الضعيف والمتخاذل."

وشدد الفريق شنقريحة على "أنه يتعين على كافة أبناء الجزائر التحلي بيقظة شديدة وحس وطني رفيع، علاوة على السهر للحفاظ على الوحدة الوطنية، الترابية والشعبية، التي يتعين التشبث بها بقوة، خاصة في ظل ما تفرضه الأحداث الجارية من تداعيات على العيدين الإقليمي والدولي".