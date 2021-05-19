وزير مالية تونس: لا نية لطلب الحكومة جدولة ديونها الخارجية

وقال الكعلي، اليوم الأربعاء، إن الوضعية المالية في تونس حرجة، لكن رغم ذلك لا نية لجدولة الديون الخارجية للبلاد، حسبما نقلت "رويترز" عن حوار له مع راديو موزاييك المحلي.

وأضاف الكعلي أن بلاده التي بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي تجري أيضا مفاوضات مع شركاء آخرين من بينهم قطر للحصول على قروض لتمويل ميزانية 2021.

وبدأت تونس، التي زاد عبء ديونها وتقلص اقتصادها 8.8 في المئة العام الماضي، محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية.