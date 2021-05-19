السفير السوري في موسكو: الانتخابات الرئاسية ليست خرقا للقرار 2254

أعلن السفير السوري لدى روسيا، رياض حداد، أن السفارة السورية في موسكو، وباقي السفارات في العالم تعتبر نقاط انتخابية، وأنهم جاهزون كليا لاستقبال المقترعين الذين سيصوتون غدا لانتخاب رئيس للبلاد.

موسكو - سبوتنيك. وردا على سؤال حول مدى استعداد السفارة لاستقبال المقترعين غدا أجاب السفير: "بالتأكيد، نحن جاهزون غدا، كل سفاراتنا في العالم تعتبر نقاطا انتخابية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي، كما أن المواطنين السوريين المتواجدين في المغترب سيمارسون حقهم الانتخابي غدا في السفارات السورية"

وأشار حداد إلى أن "الاقتراع سيكون في موسكو حيث لا يوجد مراكز انتخابية في المدن الأخرى وأن "جميعهم [المواطنون السوريون المقيمون خارج العاصمة الروسية] لديهم رغبة شديدة بالقدوم إلى موسكو لممارسة حقهم الانتخابي".

واعتبر السفير أن إجراء الانتخابات الرئاسية في هذا التوقيت "ليس خرقا [ للقرار الأممي 2254] على الإطلاق، موضوع الانتخابات السورية هو حق دستوري كفله الدستور، ولا يحق لأحد التدخل بحياة السوريين الداخلية وممارسة حقوقهم الانتخابية".

وعن كيفية تصويت اللاجئين السوريين في دول اللجوء أوضح السفير "الجميع يمارس حقه بالسفارات السورية في الخارج".