مصر تقرر تمديد قرارات بشأن إغلاق المحال التجارية

قررت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، تمديد قراراتها بشأن مواعيد إغلاق المحال التجارية والمولات عند الساعة التاسعة مساء، وذلك حتى نهاية مايو/أيار الجاري.

وقالت بوابة "الأهرام" الإلكترونية إن القرار جاء خلال اجتماع ترأسه مدبولي، للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

وتقرر الاستمرار في تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة في اجتماعها السابق، وذلك حتى نهاية شهر مايو الجاري، باستثناء القرار الخاص بالحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة؛ حيث تقرر إعادة فتحها وإتاحتها لاستقبال المواطنين شريطة الالتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

في السياق ذاته، وجه مدبولي بالتوسع في البرنامج القومي للتطعيم باللقاحات للعاملين في كافة المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية، خاصة مع الانتهاء من تطعيم العاملين في القطاع السياحي بكل من محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأعلنت وزيرة الصحة المصرية، اليوم الأربعاء، بشرى سارة للمواطنين، بشأن لقاح فيروس كورونا.

وعرضت الوزيرة خلال اجتماع مجلس الوزراء، آخر مستجدات فيروس كورونا، والموقف الوبائى على مستوى المحافظات، ومعدل التغيير فى أعداد الإصابات الأسبوعى، وما يتعلق بنسب إشغال أجهزة التنفس على مستوى الجمهورية، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".

وأشارت الوزيرة إلى إجراءات الحجر الصحي المتخذة للتعامل مع الرحلات القادمة من عدد من الدول سواء الجوية أو البحرية المباشرة منها أو غير المباشرة.

ولفتت إلى الخطوات التي اتخذتها بعض الدول تخفيفا للإجراءات الاحترازية، كفترة للتقييم والنظر فى مدى استمرار الغلق، وعلاقة ذلك بتزايد أعداد المصابين بالفيروس.

وأعلنت الوزيرة التعاقد وتوريد لقاحات فيروس كورونا، ومنها لقاح "ساينوفارم"، ولقاح "استرازينيكا"، ولقاح "سينوفاك"، مشيرة إلى الكميات التي وصلت حتى الآن، وما هو متوقع وصوله خلال الفترة المقبلة، حيث من المنتظر وصول 500 ألف جرعة من لقاح "ساينوفارم" الصينى خلال الأيام القليلة القادمة ليصبح إجمالى ما وصل من هذا اللقاح 2.580.400 جرعة، كما يتوقع وصول 1.9 مليون جرعة من لقاح "استرازينيكا" من خلال "كوفاكس" خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو القادم.