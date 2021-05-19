بعد إطلاق الصواريخ من لبنان.. إسرائيل تتخذ قرارا عاجلا بشأن المنطقة الشمالية لبلادها

اتخذت إسرائيل، مساء اليوم الأربعاء، قرارا عاجلا وحاسما بشأن المنطقة الشمالية لبلادها، على خلفية إطلاق صواريخ من لبنان عليها.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن السلطات الإسرائيلية قد قررت فتح الملاجئ في العديد من مدن الجبهة الشمالية، على رأسها حيفا وعكا، بعد إطلاق 4 صواريخ من منطقة الجنوب اللبنانية تجاه إسرائيل في وقت سابق من مساء اليوم.

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن صفارات الإنذار انطلقت للتحذير من سقوط الصواريخ شمالي إسرائيل، مضيفا في بيان أن الصفارات دوّت في مدن الجليل الأدنى ومنطقة شفا عمرو شرقي مدينة حيفا الساحلية، مؤكدا اعتراض صاروخ أطلق من لبنان باتجاه إسرائيل وسقوط آخر في منطقة مفتوحة وسقوط صاروخين في البحر.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" بإطلاق 4 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ بالرد المدفعي على مكان انطلاق الصواريخ.

وتشن إسرائيل، منذ الاثنين قبل الماضي، غارات مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، أسفر عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

من جانبها، تطلق الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، قذائف صاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية؛ ما تسبب بمقتل أكثر من 10 أشخاص والعديد من الإصابات، ومنذ 10 مايو/ أيار الجاري، أطلقت حركة "حماس" نحو 3700 صاروخ باتجاه إسرائيل من أراضي قطاع غزة، تم اعتراض نحو 540 صاروخا منها.