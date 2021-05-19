صحيفة: رغم ضغوط بايدن.. نتنياهو يُصر على استمرار عملية غزة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على استمرار العملية العسكرية في قطاع غزة، على الرغم من دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف الحرب.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن بايدن طلب من نتنياهو اليوم الأربعاء في اتصال هاتفي وقف العملية العسكرية إلا أن الأخير أصر على استمرارها.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي قوله إن "عملية حارس الأسوار سوف تستمر حتى يصبح المواطنون الإسرائيليون آمنين".

وأكد نتنياهو أنه مصر على الاستمرار في العملية حتى تحقق أهدافها أو حتى يعود الأمن والهدوء للإسرائيليين، بحسب الصحيفة التي اعتبرت أن الرئيس الأمريكي يمارس ضغوطا على نتنياهو لوقف الحرب.

وتشن إسرائيل، منذ الاثنين قبل الماضي، غارات مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، أسفر عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

وردت الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، بإطلاق قذائف صاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية؛ ما تسبب بمقتل أكثر من 10 أشخاص والعديد من الإصابات