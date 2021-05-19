"اليونيفيل": على لبنان وإسرائيل ممارسة أقصى درجات ضبط النفس

حثت بعثة قوات "اليونيفيل" التابعة للأمم المتحدة في لبنان، بيروت وتل أبيب إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وقالت البعثة في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، إن عددا من الصواريخ أطلق من الجنوب اللبناني باتجاه شمال إسرائيل، وهو ما قام الجيش الإسرائيلي بالرد عليه.

وجاء في التغريدة أن قائد البعثة الأممية ستيفانو ديل كول على اتصال بالجانب اللبناني والإسرائيلي لحضهم على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذا الوقت الحرج.

وأشارت البعثة إلى توقف إطلاق النار، وإلى تواجد قوات اليونيفيل على الأرض مع الجيش اللبناني لتقييم الوضع.

STATEMENT: Rockets have been launched from south Lebanon into north Israel and @IDF has retaliated.#UNIFIL Head of Mission @stefanodelcol is in contact with the parties urging all sides to exercise maximum restraint at this critical time. — UNIFIL (@UNIFIL_) May 19, 2021

​ويوم الاثنين الماضي قال الجيش الإسرائيلي قال إن "ست قذائف أطلقت من لبنان تجاه إسرائيل.. لكنها سقطت داخل الحدود اللبنانية".

وكانت هذه ثاني واقعة من نوعها خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أطلقت ثلاثة صواريخ من لبنان باتجاه شمال إسرائيل يوم الخميس لكنها سقطت في البحر المتوسط دون حدوث إصابات أو أضرار.

وخاضت إسرائيل حربا عام 2006 ضد حزب الله اللبناني الذي يمتلك صواريخ متقدمة في جنوب لبنان. وتشهد الحدود هدوءا منذ ذلك الحين.