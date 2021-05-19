وزير الدفاع الأمريكي يطالب غانتس بخفض التصعيد في غزه

طالب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، نظيره الإسرائيلي بيني غانتس بخفض التصعيد في قطاع غزة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي اليوم الأربعاء، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" إنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي صباح اليوم وحثه على خفض التصعيد.

وأوضح أوستن أن راجع مع غانتس تقييمات الحملة العسكرية في غزة، مؤكدا على دعمه المتواصل لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

Spoke with Israeli Minister of Defense @gantzbe this morning. I underscored my continued support for Israel’s right to defend itself, reviewed assessments of Israel’s military campaign in Gaza, and urged de-escalation of the conflict. — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) May 19, 2021

​يأتي هذا في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن بايدن طلب من نتنياهو اليوم الأربعاء في اتصال هاتفي وقف العملية العسكرية إلا أن الأخير أصر على استمرارها.

وتشن إسرائيل، منذ الاثنين قبل الماضي، غارات مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، أسفر عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

وردت الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، بإطلاق قذائف صاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية؛ ما تسبب بمقتل أكثر من 10 أشخاص والعديد من الإصابات.