ما هو سبب الآثار الجانبية لتلقي لقاح كورونا؟

جاء هذا في تغريدة نشرتها وزارة الصحة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وأوضحت الوزارة أن أي لقاح يعطى عن طريق الحقن يتسبب في الشعور بألم أو انتفاخ، أو احمرار في مكان الحقن.
من الأسئلة الشائعة..
ما هو سبب الآثار الجانبية عند أخذ اللقاح؟ pic.twitter.com/YM1PvzKtJ2
— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) May 18, 2021
وذكرت أنه بعد فترة من الزمن تبدأ استجابة الجهاز المناعي للقاح وهو ما قد يصاحبه ارتفاع في درجات الحرارة وخمول في آلام العضلات.
بفضل الله أكثر من (12,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطائها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.
#خذ_الخطوة خذ اللقاح وسجل الآن عبر تطبيق صحتي.
https://t.co/BnAPh0VtZR pic.twitter.com/OQLo4RfjD0
— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) May 18, 2021
يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة تقديم 12 مليون جرعة من اللقاح حتى الآن عبر 587 موقعا للتطعيم في أنحاء المملكة.
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