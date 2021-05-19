ما هو سبب الآثار الجانبية لتلقي لقاح كورونا؟

كشفت وزارة الصحة السعودية عن سبب ظهور آثار جانبية على الأشخاص الذين حصلوا على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

جاء هذا في تغريدة نشرتها وزارة الصحة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأوضحت الوزارة أن أي لقاح يعطى عن طريق الحقن يتسبب في الشعور بألم أو انتفاخ، أو احمرار في مكان الحقن.

من الأسئلة الشائعة..

ما هو سبب الآثار الجانبية عند أخذ اللقاح؟ pic.twitter.com/YM1PvzKtJ2 — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) May 18, 2021

​وذكرت أنه بعد فترة من الزمن تبدأ استجابة الجهاز المناعي للقاح وهو ما قد يصاحبه ارتفاع في درجات الحرارة وخمول في آلام العضلات.

بفضل الله أكثر من (12,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطائها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.



⁧#خذ_الخطوة⁩ خذ اللقاح وسجل الآن عبر تطبيق صحتي.

⁦https://t.co/BnAPh0VtZR pic.twitter.com/OQLo4RfjD0 — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) May 18, 2021

​يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة تقديم 12 مليون جرعة من اللقاح حتى الآن عبر 587 موقعا للتطعيم في أنحاء المملكة.