مصدر عسكري: إسرائيل تبحث وقف القتال في غزة

كشف مصدر عسكري أن الحكومة الإسرائيلية تبحث فيما إذا كانت الظروف الحالية مناسبة لإنهاء الحملة العسكرية على قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الأربعاء عن المصدر الإسرائيلي الذي رفض ذكر اسمه قوله: " إننا نقيم الوقت المناسب لوقف إطلاق النار".

لكن المصدر أشار إلى استعداد إسرائيل لشن مزيد من الهجمات "لأيام أخرى" في حال لزم الأمر.

وأوضح المصدر أن إسرائيل تقيم ما إذا كان هدفها المتمثل في إضعاف قدرات قادة حماس في غزة قد تحقق وما إذا كانت حماس تتفهم الرسالة التي مفادها أن قصفها الصاروخي تجاه إسرائيل لا يمكن أن يحدث مجددا.

يأتي هذا في الوقت الذي طالب فيه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، نظيره الإسرائيلي بيني غانتس بخفض التصعيد في قطاع غزة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي اليوم الأربعاء، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" إنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي صباح اليوم وحثه على خفض التصعيد.

​وفي الإطار ذاته، ذكرت فيه صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامبن نتنياهو اليوم الأربعاء في اتصال هاتفي وقف العملية العسكرية إلا أن الأخير أصر على استمرارها.

وتشن إسرائيل، منذ الاثنين قبل الماضي، غارات مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، أسفر عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

وردت الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، بإطلاق قذائف صاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية؛ ما تسبب بمقتل أكثر من 10 أشخاص والعديد من الإصابات.