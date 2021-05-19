إعلام: إسرائيل حاولت استهداف أبرز قائد عسكري في حماس مرتين

ونقلت شبكة "سي إن إن"، الأمريكية عن المصدر ذاته أن الجيش الإسرائيلي حاول مرتين استهداف محمد الضيف، القيادي بالحركة خلال الأيام العشرة الماضية.

وأكد المصدر ذاته أن التقارير التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية حول محاولتين لاستهداف الضيف صحيحة.

وأوضح المصدر العسكري أن الضيف نجح في الفرار من عمليتي الاستهداف، دون أن يقديم تفاصيل عن تاريخ أو مكان استهداف القيادي الحمساوي.

والضيف هو قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، ولعب دورا هاما في مخططات الهجمات التي شنتها الحركة ضد إسرائيل على مدار عقدين من الزمن.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأربعاء، أنه تمت تصفية مسؤولين كبار من حماس في باطن الأرض وفوقها.

وتشن إسرائيل، منذ الاثنين قبل الماضي، غارات مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، أسفر عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع، وذلك في عملية عسكرية يطلق عليها اسم" حارس الأسوار".

ومن جانبها، تطلق الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، قذائف صاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية؛ ما تسبب بمقتل أكثر من 10 أشخاص والعديد من الإصابات، ومنذ 10 مايو/ أيار الجاري، أطلقت حركة "حماس" نحو 3700 صاروخ باتجاه إسرائيل من أراضي قطاع غزة، تم اعتراض نحو 540 صاروخا منها.