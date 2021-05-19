إسرائيل تقول إنها قضت على مجموعة "سيبرانية" تابعة لحماس.. فيديو

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه قضى على مجموعة "سيبرانية" تابعة لحماس في قطاع غزة.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مساء اليوم الأربعاء، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ذكر من خلالها أنه قوات بلاده العسكرية شنت الليلة الماضية، غارات جوية على ما قال إنه "مقر مجموعة نشطاء سيبرانيين تابعة لحركة حماس في قطاع غزة"، ما أسفر عن القضاء عليهم.

#فيديو هكذا قضى جيش الدفاع والشاباك على ثلاثة نشطاء من حماس في شقة اختبأوا داخلها والتي تم استخدامها من قبل منظومة السايبر التابعة لحماس pic.twitter.com/RzfCYrXxgl — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 19, 2021

وأكد أدرعي أن النشطاء استخدموا "شقة لعمليات سايبر هجومية ضد أهداف إسرائيلية"، حيث أرفق مقطع فيديو قال إنه يوثق لحظة الضربة.

ومن جانبها، نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلي، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أفادت بأن 3 نشطاء تابعين لحركة حماس أداروا شبكة "سايبر" ضد بلادهم من داخل شقة بقطاع غزة.

وتشن إسرائيل، منذ الاثنين قبل الماضي، غارات مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، أسفر عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع، وذلك في عملية عسكرية يطلق عليها اسم" حارس الأسوار".

במהלך הלילה סיכלו צה"ל והשב"כ 3 פעילי חמאס בדירת מסתור מבצעית, ששימשה את מערך הסייבר של ארגון הטרור בעיר עזה — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 19, 2021

ومن جانبها، تطلق الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، قذائف صاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية؛ ما تسبب بمقتل أكثر من 10 أشخاص والعديد من الإصابات، ومنذ 10 مايو/ أيار الجاري، أطلقت حركة "حماس" نحو 3700 صاروخ باتجاه إسرائيل من أراضي قطاع غزة، تم اعتراض نحو 540 صاروخا منها.