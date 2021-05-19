مستشار الأمن القومي الأمريكي: تحدثت مع مسؤولين إسرائيليين ومصريين لإنهاء الأزمة

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إنه تحدث مع مسؤولين إسرائيليين ومصريين، لإنهاء الأزمة الواقعة حاليا في القدس وقطاع غزة.

وأفاد سوليفان، عبر تغريدة في حسابه على موقع "تويتر" بأنه بحث التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط مع نظيره الإسرائيلي، مئير بن شبات، ومسؤولين في الحكومة المصرية، حول الأزمة المستمرة.

I spoke with Israeli National Security Advisor Meir Ben-Shabbat and the Government of Egypt again today about the ongoing crisis. The United States is engaged in intensive diplomacy and our efforts will continue. — Jake Sullivan (@JakeSullivan46) May 19, 2021

​وتابع بقوله "الولايات المتحدة منخرطة في دبلوماسية مكثفة وستستمر جهودنا لتهدئة الأوضاع".

وتشن إسرائيل، منذ الاثنين قبل الماضي، غارات مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، أسفر عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

وردت الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، بإطلاق قذائف صاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية؛ ما تسبب بمقتل أكثر من 10 أشخاص والعديد من الإصابات.