اعتقال 5 شباب بتهمة اغتصاب فتاة أمام الملأ في بغداد… صورة

ألقت الأجهزة الأمنية العراقية، الأربعاء، القبض على خمسة شباب في أثناء محاولتهم اغتصاب فتاة أمام الملأ داخل أحد أكبر المتنزهات في العاصمة العراقية بغداد.

وأفاد مصدر أمني لـ"سبوتنيك"، اليوم، بأن عناصر الأمن في متنزه الزوراء الكائن في جانب الكرخ في بغداد، اعتقلت خمسة شباب في أثناء محاولتهم اغتصاب فتاة أمام الملأ.

الجدير بالذكر، أن متنزه الزوراء أحد أكبر المتنزهات ومدن الألعاب في العاصمة بغداد، ويشهد إقبالا كبيرا من المواطنين أيام الأعياد والعطل الرسمية.

وتقع الكثير من حالات التحرش الجماعي والفردي في متنزه الزوراء الذي تخشاه الكثير من العائلات حرصا على بناتها من التحرش، أو الوقوع بمشكلات مع البعض من المتحرشين.