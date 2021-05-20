مقاتلات إسرائيلية تشن غارات على مناطق مختلفة شمالي مدينة غزة

شنت الطائرات الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، سلسلة من الغارات الجوية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، أسفرت عن عدة إصابات بين المواطنين الفلسطينيين.

غزة - سبوتنيك. وبحسب مصادر إعلامية محلية، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، جراء قصف طائرة مسير إسرائيلية شقة سكنية في منطقة الضابطة الجمركية، شرقي خانيونس.

فضلا عن ذلك، أفادت مصادر إعلامية محلية، بنجاة أسرة من مدينة خانيونس، بعد اختراق صاروخ من طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم.

كما شنت طائرات إسرائيلية غارات على أرضا زراعية في منطقة الشيخ عجلين، جنوب مدينة غزة، دون أن يسفر عن وقوع إصابات بين المواطنين الفلسطينيين.

وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية، عددا من القذائف على ساحل مدينة غزة، دون إصابات بين المواطنين.

في وسط القطاع، استهدفت طائرات الإسرائيلية، موقعا للمقاومة الفلسطينية، بأربعة صواريخ في محررة نتساريم بالمحافظة الوسطى، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات بين المواطنين.

في السياق، شنت الطائرات الإسرائيلية عدة غارات في منطقة "الهوجة"، ودوار "الشهداء الستة"، وبركة أبو راشد، في جباليا شمال قطاع غزة، أسفرت عن أربعة إصابات.

وتشن إسرائيل غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، منذ نحو 10 أيام، ما أسفر عن مقتل أكثر من 240 فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال، وجرح المئات؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

وفي ذات الوقت، تتعرض مدن وبلدات إسرائيلية لقصف بصواريخ فصائل فلسطينية، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا.

وكانت شرارة الأحداث المتصاعدة من اشتباكات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قد انطلقت بسبب اقتحامات وإغلاقات للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، منذ بداية شهر رمضان الماضي.

وإلى جانب ذلك، جرت محاولات إسرائيلية لتهجير أسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة؛ في خطوة ندد بها المجتمع الدولي، باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية.

وأكد المسؤولون الإسرائيليون في أكثر من مناسبة خلال الأيام الماضية أن وقف إطلاق النار مع غزة لن يتم قريبا، رغم المساعي الدبلوماسية الدولية مع طرفي النزاع والأطراف الإقليمية.