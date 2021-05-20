القبائل العربية تمنع مدرعات الجيش الأمريكي من الوصول لإحدى قواعده في ريف الحسكة

بدأ أبناء القبائل العربية شرقي سوريا، بمنع مدرعات الجيش الأمريكي من الوصول إلى قاعدة غير شرعية له في ريف محافظة الحسكة.

وحصل مراسل "سبوتنيك" في الحسكة على مقطع فيديو يظهر قيام مجموعة كبيرة من المتظاهرين المدنيين بمنع إحدى دوريات الجيش الأمريكي، من المرور عبر طريق عام (الحسكة- دير الزور) الدولي، في محاولة منها للوصول إلى القاعدة غير الشرعية التي يتخذها في مديرية حقول نفط الجبسة في مدينة الشدادي جنوبي الحسكة.

وقالت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك" إن سكان قرى (سيحة البومعيش وبلدة الــ 47 والغرب والعطالة) من أبناء قبائل (البكارة والجبور والميلاج)، رفضوا التفاوض مع وفد من جيش الاحتلال الأمريكي أثناء تجمعهم على أوتستراد الخرافي (الحسكة- دير الزور)، احتجاجاً على مقتل عدد من أبناء محافظة الحسكة برصاص مسلحين موالين للجيش الأمريكي خلال المظاهرات التي تشهدها المنطقة.

وتابعت المصادر أن المتظاهرين أجبروا المدرعات الأربع الأمريكية، على العودة باتجاه مدينة الحسكة بعد منعها من المرور عبر الطريق الدولي.

ويعد طريق عام الحسكة – دير الزور الدولي من أهم الطرق التي تسلكها قوافل نقل المعدات العسكرية والقوافل التابعة للجيش الأمريكي، وقوافل سرقة ونقل النفط الخام المسروق من حقول نفط الجبسة في الشدادي جنوبي الحسكة ومن حقل العمر النفطي ومعمل غاز كونيكو في ريف دير الزور باتجاه الحدود العراقية – السورية.

وأكدت المصادر أن عناصر تنظيم "قسد" أخلوا جميع مقراتهم تقريباً في مدينة الشدادي وبلدة الــ 47 وقرية عجاجة وغيرها نتيجة الضغوط الشعبية العشائرية المستمرة والغاضبة نتيجة إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين من قبل التنظيم، مع قيام التنظيم بقطع شبكة الإنترنيت الفضائي المأجور الذي يتحكمون به من مقرهم العسكري بالقرب من معمل غاز الجبسة في ريف الشدادي لمنع تواصل المتظاهرين مع المحيط والعالم.

في حين احرق المتظاهرون مقرات تنظيم "قسد" في بلدات أبو حامضة والدشيشة وتل الشاير ووبلدة 47 وعجاجة والحداجة والغرب، اليوم الأربعاء.

وعمت المظاهرات والاعتصامات والإضرابات العامة جميع مناطق ومدن وقرى محافظة الحسكة السورية شمال شرقي سوريا لأول مرة، وبمشاركة جميع مكونات المجتمع في الجزيرة السورية من عربا وأكراد، وذلك ضد ممارسات وقرارات تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي والتي تتركز على سرقة خيرات وثروات المنطقة وتجويع شعبها ومنعهم من التعليم وإجبارهم على التجنيد الإجباري في صفوفه والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة.