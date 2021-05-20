إعلام: نتنياهو يطيل الحرب على غزة لمنع تشكيل حكومة جديدة في بلاده

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد يطيل الحرب على قطاع غزة لمنع تشكيل حكومة جديدة في بلاده.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الأربعاء، عن مصادر في الحزب الحاكم "الليكود" أن هناك مخاوف من أن رئيس الحزب، نتنياهو، يطيل أمد الحرب أو العملية العسكرية على قطاع غزة لاعتبارات سياسية، بمعنى تعطيل تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة في بلاده.

وذكرت الصحيفة أن نتنياهو يعتقد بأن منافسه رئيس حزب "يش عتيد/هناك مستقبل"، يائير لابيد، يملك حاليا التفويض الرئاسي لتشكيل الحكومة، لذلك فهو يزيد من أمد الحرب في غزة بهدف الوصول إلى إجراء انتخابات برلمانية خامسة خلال عامين فقط.

وأكدت الصحيفة العبرية نقلا عن مسؤولين آخرين من المعسكر اليميني في إسرائيل، أن نتنياهو مقتنع بأن النزاع الحالي مع حركة حماس سيساعده في تحسين صورته أمام الرأي العام في بلاده، في حال توجه البلاد إلى الانتخابات البرلمانية الخامسة.

وتشن إسرائيل، منذ الاثنين قبل الماضي، غارات مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، أسفر عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

من جانبها، تطلق الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، قذائف صاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية؛ ما تسبب بمقتل أكثر من 10 أشخاص والعديد من الإصابات.