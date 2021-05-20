دمشق تدعو بيروت لمحاسبة المعتدين على ناخبين سوريين في لبنان

دعا السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم، السلطات اللبنانية، إلى ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء على سوريين في لبنان، خلال توجههم إلى سفارة بلادهم، للتصويت في الانتخابات الرئاسية السورية، التي انطلقت خارج البلاد اليوم.

دمشق - سبوتنيك. وأعرب عبد الكريم، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، عن أسفه من إقدام "عدد من اللبنانيين على الاعتداء على الحافلات التي تقل السوريين من مناطق وجودهم إلى السفارة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية"، مؤكدا أنه لا يجد أي مبرر لذلك.

وتابع السفير السوري: "أناشد كل القوى والأجهزة في لبنان في الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية، للتدخل وتطويق ما يجري، لأن ما يحدث يسيء إلى صورة لبنان".

وأضاف: "يجب أن تكون هناك ملاحقة ومحاسبة من قبل السلطات اللبنانية لكل من اعتدى على السوريين، الذين كانوا متجهين إلى السفارة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية".

واعتدت مجموعة من اللبنانيين على حافلات متوجهة من مناطق مختلفة في لبنان نحو السفارة السورية، من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات السورية.

كما أشارت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، إلى أن مواطنا سوريا توفي إثر إصابته بذبحة قلبية داخل إحدى الحافلات، التي كانت تقل نازحين سوريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت أنه تم نقله إلى أحد المستشفيات وبدأت الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادث.

ورفع سوريون في لبنان، خلال توجههم في تجمعات عبر الحافلات للتصويت، لافتات للرئيس الحالي بشار الأسد، ونادوا بشعارات مؤيدة له.

يذكر أن هذه الانتخابات هي ثاني انتخابات رئاسية تعددية في سوريا حسب الدستور السوري الجديد، الذي تم إقراره في استفتاء شعبي مطلع عام 2012، ومن المقرر أن يدلي السوريون في الداخل بأصواتهم لانتخاب رئيس الجمهورية في 26 مايو/ أيار الجاري.

ويصوت السوريون في الخارج، اليوم فقط، في الانتخابات التي يتنافس فيها ثلاثة مرشحين هم بشار الأسد، ومحمود مرعي، وعبد الله عبد الله.